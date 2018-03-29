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Путин поручил кабмину представить предложения по производству региональных самолетов

Экономика и бизнес
29 марта, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Также президент поручил правительству проработать комплекс мер по стимулированию поэтапного обновления парка автотранспорта в соответствии с экологическими и техническими требованиями

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября подготовить предложения по стимулированию производства и использования российских самолетов вместимостью до 65 пассажиров. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам Съезда транспортников России.

"Подготовить предложения по стимулированию организации производства и приобретения авиакомпаниями отечественных воздушных судов с вместимостью до 65 мест для эксплуатации на местных и региональных авиамаршрутах", - говорится в поручении.

Также правительству поручено проработать комплекс мер по стимулированию поэтапного обновления парка автотранспорта в соответствии с экологическими и техническими требованиями.

Вместе с тем правительство должно будет обеспечить в рамках разработки механизма "инфраструктурной ипотеки" повышение привлекательности проектов развития автомобильных дорог за счет освоения придорожных территорий.

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