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Птицефабрика "Васильевская" начала экспортировать мясо из Пензенской области во Вьетнам

Экономика и бизнес
29 марта, 19:52 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 29, марта. /ТАСС

В пресс-службе группы "Черкизово", в которую входит птицефабрика, добавили, что предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта продукции под знаком халяль в страны Персидского залива

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ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Птицефабрика "Васильевская", входящая в состав группы "Черкизово", начала экспортировать мясо птицы за рубеж. Об этом в четверг сообщил журналистам основатель "Черкизово" Игорь Бабаев во время посещения Пензы.

"Птицефабрика "Васильевская" имеет колоссальные успехи. Мы на сегодняшний день производим 140 тыс. тонн мяса птицы. Мы отгрузили во Вьетнам и в Киргизию - уже 7,5 тыс. тонн уехало за рубеж", - сказал Бабаев.

Как сообщили в пресс-службе "Черкизово", на международной выставке Gulfood-2018 в Дубае предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта продукции под знаком халяль в страны Персидского залива. "Это поможет расширить географию присутствия компании в странах арабского мира, в том числе на таких значимых рынках, как ОАЭ и Саудовская Аравия", - отметили в пресс-службе, уточнив, что предприятие имеет также разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, а также Египет и Ирак.

Птицефабрика "Васильевская", которая располагается в Бессоновском районе Пензенской области, вошла в группу "Черкизово" в 1998 году. В настоящее время она является одним из крупнейших предприятий подобного рода в Приволжском и Центральном федеральных округах, сообщили в пресс-службе "Черкизово".

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