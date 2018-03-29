Минфин предлагает продлить для госкомпаний норму о дивидендах в 50% от прибыли по МСФО

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает продлить на 2018 год норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин РФ считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд рублей. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний", - заявил Моисеев.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что Минфин видит риски снижения объема поступлений доходов в бюджет от дивидендов госкомпаний почти вдвое (200 млрд рублей) в 2018 году, если для ряда из них будут сделаны исключения по норме выплаты в 50% от прибыли.

По ее словам, Минфин будет рассматривать возможности компенсировать эти выпадающие доходы за счет улучшения собираемости.

Прогноз Минфина по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 год составляет 425 млрд рублей, в 2020 году - 456 млрд рублей.