Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс.

Экономика и бизнес
29 марта, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В частности, число абонентов МТС снизилось на 1,7 млн sim-карт

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество абонентов сотовой связи в России по итогам 2017 года сократилось почти на 200 тыс. единиц и составило 255,4 млн sim-карт. Отрицательную динамику показала "большая тройка" операторов, следует из исследования аналитической компании AC&M-Consulting.

Так, число абонентов МТС, несмотря на самую высокую долю по количеству абонентов в 31%, снизилось на 1,7 млн sim-карт, "Мегафона", который занимает 29% рынка, - на 170 тыс. sim-карт, а "Вымпелкома" (бренд "Билайн") с долей в 23% на рынке - на 147,4 тыс. sim-карт. Положительную динамику продемонстрировал только оператор Tele2, который занимает самую низкую долю на рынке по числу абонентов среди крупных игроков (16%) - количество абонентов в 2017 году увеличилось на 1,6 млн sim-карт.

Рост числа абонентов зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге - здесь количество абонентов возросло на 1,3 млн (до 45,9 млн sim-карт) и 665 тыс. (до 16,5 млн sim-карт) соответственно. В свою очередь число абонентов в регионах снизилось на 2,1 млн и составило 193,1 млн sim-карт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
4
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
7
Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама