Первый в России серийный траулер-сейнер "Командор" спустят на воду в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Первый серийный (второй по счету) траулер-сейнер "Командор", построенный для рыбаков Камчатки, спустят на воду в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе завода.

"Первый серийный траулер-сейнер проекта SK-3101R "Командор" будет спущен на воду со стапеля "Буревестник" 30 марта", - сообщили на предприятии.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров этого проекта подписали завод "Янтарь" и Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года.

"Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер ("Ленинец") был спущен на воду в ноябре прошлого года. Третье судно серии ("Ударник") находится в стадии формирования корпуса", - сообщили в пресс-службе "Янтаря".

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м.

Конструкция траулера-сейнера предусматривает работу двумя видами тралов, а также снюрреводом (донным неводом) и кошельковой сетью, что позволяет вылавливать различные виды рыб.

Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.