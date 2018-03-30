Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом заявил, что пока не планирует какие-либо действия в отношении Amazon

Экономика и бизнес
30 марта, 2:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, марта. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп обвинил компанию в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Белый дом пока не планирует предпринимать каких-либо действий в отношении крупнейшей американской компании интернет-торговли Amazon после критики, высказанной президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам в четверг заявила заместитель пресс-секретаря американского лидера Линдси Уолтерс.

"Президент высказал свою обеспокоенность, связанную с Amazon. Мы не предпринимаем никаких действий на данный момент", - сказала она.

Утром того же дня Трамп в своем Twitter обвинил компанию в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

Днем ранее информационный портал Axios сообщил со ссылкой на источник, близкий к Трампу, о том, что президент США рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании Amazon, а также не исключает применения к ней мер в рамках законодательства о борьбе с монополиями и защите конкуренции. После появления этой публикации в среду курс акций Amazon упал более чем 7%, в результате чего капитализация компания уменьшилась более чем на $53 млрд. В четверг стоимость акций корпорации поднялась, но полностью не восстановилась.

Компания Amazon основана в 1994 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Ее оборот, который в 2004 году был равен приблизительно $7 млрд, в 2016 году составил $136 млрд. Глава Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты, согласно данным журнала Forbes и агентства Bloomberg, которое оценивает состояние предпринимателя в $120 млрд. Безос владеет газетой Washington Post, которая нередко критикует Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама