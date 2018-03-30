Белый дом заявил, что пока не планирует какие-либо действия в отношении Amazon

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Белый дом пока не планирует предпринимать каких-либо действий в отношении крупнейшей американской компании интернет-торговли Amazon после критики, высказанной президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам в четверг заявила заместитель пресс-секретаря американского лидера Линдси Уолтерс.

"Президент высказал свою обеспокоенность, связанную с Amazon. Мы не предпринимаем никаких действий на данный момент", - сказала она.

Утром того же дня Трамп в своем Twitter обвинил компанию в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

Днем ранее информационный портал Axios сообщил со ссылкой на источник, близкий к Трампу, о том, что президент США рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании Amazon, а также не исключает применения к ней мер в рамках законодательства о борьбе с монополиями и защите конкуренции. После появления этой публикации в среду курс акций Amazon упал более чем 7%, в результате чего капитализация компания уменьшилась более чем на $53 млрд. В четверг стоимость акций корпорации поднялась, но полностью не восстановилась.

Компания Amazon основана в 1994 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. Ее оборот, который в 2004 году был равен приблизительно $7 млрд, в 2016 году составил $136 млрд. Глава Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты, согласно данным журнала Forbes и агентства Bloomberg, которое оценивает состояние предпринимателя в $120 млрд. Безос владеет газетой Washington Post, которая нередко критикует Трампа.