Находкинский торговый порт направит 30 млн руб. на постройку системы пылеподавления

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Находкинский морской торговый порт вложит около 30 млн рублей в строительство стационарной системы пылеподавления, предназначенной для борьбы с угольной пылью при перевалке топлива. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба порта.

"В Находкинском МТП ведутся проектно-изыскательные работы, необходимые для строительства стационарной системы пылеподавления. Согласно действующей в порту программе экологических мероприятий, стивидор потратит на данный проект порядка 30 млн рублей. <...> Первая очередь стационарной системы на мысе Астафьева будет введена в эксплуатацию уже летом 2018 года", - говорится в сообщении.

Система будет состоять из стационарных водяных пушек на металлических мачтах. Оборудование подключат к сетям водо- и электроснабжения, чтобы постоянно поливать угольные штабеля и создавать водяной туман в зоне перевалки. Всего планируется установить шесть пушек. Все работы планируется завершить до конца года.

"Всего в 2018 году Находкинский морской торговый порт планирует направить на экологические мероприятия более 200 млн рублей. В рамках этой суммы стивидор установит дополнительные ветропылезащитные экраны, новые металлические упоры в местах выгрузки угля, закупит современное пылеподавляющее оборудование, и продолжит проектирование современных инженерных сетей сбора и очистки стоков", - отмечается в сообщении.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работает несколько перегрузочных терминалов с углем. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов, это вызвало многочисленные жалобы населения.

Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.