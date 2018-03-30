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Tesla объявила об отзыве около 123 тыс. Model S для замены детали гидроусилителя руля

Экономика и бизнес
30 марта, 3:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Отзыву подлежат Model S, выпущенные до апреля 2016 года

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Американская компания Tesla отзывает около 123 тыс. седанов Model S для замены детали гидроусилителя рулевого управления. Об этом объявила в четверг сама Tesla.

По ее данным, отзыву подлежат Model S, выпущенные до апреля 2016 года. Их владельцам требуется заменить болты гидроусилителя руля, "подверженные чрезмерной коррозии", особенно в условиях холодного климата. Такое воздействие на деталь оказывает определенный вид соли, используемый для предотвращения обледенения на дорогах.

Tesla по итогам четвертого квартала 2017 года, завершившегося 31 декабря, отчиталась об убытках в размере $675 млн. Как отмечала газета The Wall Street Journal, компания Маска никогда не несла таких крупных потерь по итогам квартала. В третьем квартале 2017 года данный показатель составил $619 млн, а в четвертом квартале 2016 года - $121 млн.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в прошлом году стала именоваться просто Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).

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