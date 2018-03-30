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Правительство одобрило проект программы сотрудничества России и Киргизии до 2021 года

Экономика и бизнес
30 марта, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Проект программы определяет основные цели и задачи развития экономического взаимодействия между странами и механизм их реализации

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта программы экономического сотрудничества между правительствами России и Киргизии в 2018-2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики на 2018-2021 годы", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Проект программы определяет основные цели и задачи развития экономического взаимодействия между странами и механизм их реализации.

Распоряжение было внесено Министерством экономического развития России по итогам 19-го заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, прошедшего 17 февраля 2017 года.

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