Правительство одобрило проект программы сотрудничества России и Киргизии до 2021 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта программы экономического сотрудничества между правительствами России и Киргизии в 2018-2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики на 2018-2021 годы", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Проект программы определяет основные цели и задачи развития экономического взаимодействия между странами и механизм их реализации.

Распоряжение было внесено Министерством экономического развития России по итогам 19-го заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, прошедшего 17 февраля 2017 года.