Telegram привлек $850 млн по итогам второго предварительного размещения токенов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram привлек $850 млн по итогам второго закрытого предварительного размещения токенов новой платформы Telegram Open Network, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Ранее по итогам первой предпродажи токенов мессенджер привлек аналогичную сумму. Таким образом, общий объем средств, полученных в двух раундах размещения, достиг $1,7 млрд.

Средства от размещения планируется направить на развитие Telegram Open Network, разработку и обслуживание самого мессенджера Telegram, а также иные цели. Приобретателями токенов стали 94 инвестора, отмечается в сообщении.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн. Майнинг с помощью вычислительного оборудования будет отсутствовать.

По определению Минфина, токен - вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования и учитывается в распределенном реестре цифровых транзакций, то есть блокчейне.