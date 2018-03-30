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Telegram привлек $850 млн по итогам второго предварительного размещения токенов

Экономика и бизнес
30 марта, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

По итогам двух раундов размещения общий объем привлеченных компанией средств достиг $1,7 млрд

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© Dado Ruvic/Reuters

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram привлек $850 млн по итогам второго закрытого предварительного размещения токенов новой платформы Telegram Open Network, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Ранее по итогам первой предпродажи токенов мессенджер привлек аналогичную сумму. Таким образом, общий объем средств, полученных в двух раундах размещения, достиг $1,7 млрд.

Средства от размещения планируется направить на развитие Telegram Open Network, разработку и обслуживание самого мессенджера Telegram, а также иные цели. Приобретателями токенов стали 94 инвестора, отмечается в сообщении.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн. Майнинг с помощью вычислительного оборудования будет отсутствовать.

По определению Минфина, токен - вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования и учитывается в распределенном реестре цифровых транзакций, то есть блокчейне.

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