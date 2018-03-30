Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Беспересадочные рейсы из Приамурья в Москву сделают регулярными

Экономика и бизнес
30 марта, 9:05 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 30, марта. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ выразил готовность поддержать Приамурье в привлечении авиакомпаний для организации регулярных прямых рейсов из Благовещенска в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области

О проблеме нерегулярных прямых авиарейсов из Благовещенска в Москву во время рабочего совещания в Министерстве транспорта РФ заявил губернатор Амурской области Александр Козлов. "Это очень важный и актуальный вопрос для жителей области. Беспересадочные рейсы в столицу необходимы и они должны быть регулярными", - цитирует пресс-служба главу региона.

"Заместитель министра Александр Юрчик выразил готовность поддержать область в привлечении авиакомпаний для организации прямых рейсов до Москвы и обеспечения необходимой частоты маршрутов", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и транспорта Амурской области, с марта 2018 года до Москвы частично прямые рейсы, или рейсы через аэропорты городов Екатеринбург, Новосибирск или Красноярск выполняет только авиакомпания "Северный ветер".

"Всего на московском направлении в летние месяца будет выполняться 13 рейсов в неделю: шесть дней в неделю авиакомпания "Северный ветер" (прямые и частично прямые) и семь раз в неделю авиакомпания "Уральские авиалинии" через аэропорт города Екатеринбург", - сказали в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область
Персоны
Козлов, Александр Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Маски и респираторы выдают жителям Волоколамска из-за ситуации на полигоне "Ядрово"
4
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
5
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама