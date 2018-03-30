Беспересадочные рейсы из Приамурья в Москву сделают регулярными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ выразил готовность поддержать Приамурье в привлечении авиакомпаний для организации регулярных прямых рейсов из Благовещенска в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области

О проблеме нерегулярных прямых авиарейсов из Благовещенска в Москву во время рабочего совещания в Министерстве транспорта РФ заявил губернатор Амурской области Александр Козлов. "Это очень важный и актуальный вопрос для жителей области. Беспересадочные рейсы в столицу необходимы и они должны быть регулярными", - цитирует пресс-служба главу региона.

"Заместитель министра Александр Юрчик выразил готовность поддержать область в привлечении авиакомпаний для организации прямых рейсов до Москвы и обеспечения необходимой частоты маршрутов", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и транспорта Амурской области, с марта 2018 года до Москвы частично прямые рейсы, или рейсы через аэропорты городов Екатеринбург, Новосибирск или Красноярск выполняет только авиакомпания "Северный ветер".

"Всего на московском направлении в летние месяца будет выполняться 13 рейсов в неделю: шесть дней в неделю авиакомпания "Северный ветер" (прямые и частично прямые) и семь раз в неделю авиакомпания "Уральские авиалинии" через аэропорт города Екатеринбург", - сказали в пресс-службе.