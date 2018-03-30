Альфа-банк использует блокчейн Corda для работы на международных рынках

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Альфа-банк намерен использовать блокчейн-технологии для работы с иностранными контрагентами. Кредитная организация присоединилась к международному блокчейн-консорциуму R3, разрабатывающему финансовые и технологические решения на базе собственной блокчейн-платформы Corda, сообщила ТАСС главный операционный директор банка Мария Шевченко.

Первым проектом Альфа-банка в рамках R3 станет KYC (Know Your Customer - "знай своего клиента"), рассказала Шевченко. В проекте по тестированию приложения для идентификации участников бизнес-процесса с использованием платформы Corda уже участвуют 24 банка. После получения доступа к базе знаний R3 в Альфа-банке будут определяться со следующим направлением, которое банк переведет на блокчейн, однако уже сейчас можно сказать, что вероятнее всего это будет работа с зарубежными контрагентами по документарным аккредитивам.

"После того, как мы получим доступ к базе знаний R3, мы сможем видеть результаты исследований и внедренных инноваций, а также информацию по проектам, которые реализуют участники консорциума на базе Corda, и использовать имеющиеся наработки для дальнейшего внедрения в своих процессах. Скорее всего, в ближайшее время мы также присоединимся к проекту по операциям с документарными аккредитивами", - сказала Шевченко.

Пока что Альфа-банк - единственная в России кредитная организация-участник R3. Поэтому работать на Corda на первом этапе банк будет на зарубежных рынках. Однако Шевченко не исключает, что довольно скоро у банка появятся и российские контрагенты.

"Вначале мы планируем приобрести опыт на международном рынке. А по мере присоединения к R3 других российских банков мы сможем взаимодействовать и с коллегами внутри страны. Я думаю, что мы найдем синергию между проектами АФТ и R3", - отметила она.

В банке рассчитывают, что участие в R3 даст возможность вместе с ведущими игроками глобального рынка создать новые инструменты совершения финансовых транзакций, а также значительно ускорить взаиморасчеты по сделкам и снизить себестоимость отдельных операций. "В дальнейшем мы, возможно, будем рассматривать варианты использования Corda и для трансграничных переводов", - считает Шевченко.

О консорциуме R3

R3 - консорциум крупнейших мировых банков, финансовых учреждений, национальных финансовых регуляторов, торговых ассоциаций и финансовых учреждений, объединенных в единую инфраструктуру на основе технологии распределенных реестров (блокчейн). В состав консорциума со штаб-квартирой в Нью-Йорке на сегодняшний день входят крупнейшие глобальные финансовые компании: Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, Morgan Stanley и др.

Участники консорциума R3 объединены единой платформой Corda, которая имеет ряд преимуществ в сравнении с другими аналогичными функциональными финансовыми системами.

Архитектура платформы позволяет за доли секунд проводить многочисленные трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки, в Corda отсутствует единый центральный контроллер, платформа также позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы- наблюдатели, т.е. управлять финансовыми обязательствами между различными финансовыми организациями.