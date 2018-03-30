На участках Крымского моста началась установка шумозащитных экранов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Установка шумозащитных экранов, которые позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку, началась на участках транспортного перехода через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским крае. Об этом в пятницу сообщил информационный центр "Крымский мост".

"Вдоль трассы Крымского моста идет установка акустических [шумозащитных] экранов для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге... Комплексные меры по шумозащите позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно- защитной зоны Крымского моста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы транспортного перехода "на участках сопряжения моста с береговой линией". "Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега", - привели в инфоцентре слова замначальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора [заказчик проекта] Кайрата Турсунбекова.

Шумозащитные экраны устанавливают вдоль автомобильных подходов к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова (по правую сторону в направлении движения к мосту - прим. ТАСС), уточнили в инфоцентре. "Акустический "щит" общей площадью более 25 тыс. кв. м обеспечит благоприятную акустическую обстановку на окраинах станицы Тамань, расположенных у границ санитарно-защитной зоны трассы. Аналогичные работы пройдут и на керченском берегу [где также строится автоподход к Крымскому мосту]", - уточнили в инфоцентре.

Аналогичные экраны впоследствии будут установлены и на определенных участках вдоль железнодорожной части Крымского моста, ввод которой планируется в конце 2019 года. Еще одной мерой для снижения акустической нагрузки станет высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме, добавили в инфоцентре.

"При расчете комплексных мер по шумозащите специалисты учитывали множество факторов, в том числе прогнозируемую интенсивность движения транспорта по мосту в дневное и ночное время, движение воздушных масс, конфигурацию сооружения, параметры рассеивания звука, преломления звука от близлежащих к мосту строений", - говорится в сообщении.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин, общаясь 14 марта со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по переправе откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в свою очередь доложил, что автомобильную часть моста могут сдать после 9 мая 2018 года.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.