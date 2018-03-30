AB InBev и Efes завершили объединение бизнеса в России и на Украине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пивоваренные компании AB InBev и Efes завершили сделку по объединению российского и украинского подразделений, получив все согласования со стороны государственных органов, говорится в совместном сообщении компаний.

Управлять объединенным бизнесом будет подразделение AB InBev Efes, в котором компании будут иметь равные доли в 50%. Представители компаний войдут в совет директоров в равном соотношении.

Сделка по объединению Efes и AB InBev в России в октябре была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ. Согласование со стороны регулирующих ведомств Украины планировалось получить в первом квартале 2018 года.

История

В начале августа 2017 года международный пивоваренный концерн AB InBev и турецкая Anadolu Efes объявили, что объединят свой бизнес в России и на Украине. Отмечалось, что объединенная компания будет работать под названием AB InBev-Efes, ее возглавит президент бизнес подразделений AB InBev в России и на Украине Дмитрий Шпаков. Объединенная компания консолидирует результаты операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev, в свою очередь, не будет включать данные результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.