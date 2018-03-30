Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AB InBev и Efes завершили объединение бизнеса в России и на Украине

Экономика и бизнес
30 марта, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Компании будут иметь равные доли, а их представители войдут в совет директоров в эквивалентном соотношении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пивоваренные компании AB InBev и Efes завершили сделку по объединению российского и украинского подразделений, получив все согласования со стороны государственных органов, говорится в совместном сообщении компаний.

Управлять объединенным бизнесом будет подразделение AB InBev Efes, в котором компании будут иметь равные доли в 50%. Представители компаний войдут в совет директоров в равном соотношении.

Сделка по объединению Efes и AB InBev в России в октябре была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ. Согласование со стороны регулирующих ведомств Украины планировалось получить в первом квартале 2018 года.

История

В начале августа 2017 года международный пивоваренный концерн AB InBev и турецкая Anadolu Efes объявили, что объединят свой бизнес в России и на Украине. Отмечалось, что объединенная компания будет работать под названием AB InBev-Efes, ее возглавит президент бизнес подразделений AB InBev в России и на Украине Дмитрий Шпаков. Объединенная компания консолидирует результаты операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev, в свою очередь, не будет включать данные результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Маски и респираторы выдают жителям Волоколамска из-за ситуации на полигоне "Ядрово"
4
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
5
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама