Долги в 17 млрд рублей погасили перед бизнесом в ДВФО, СФО и УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Задолженность перед предпринимателями в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах за 2,5 года погашена в размере 17 млрд рублей после вмешательства органов прокуратуры. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Екатеринбурге по вопросам защиты прав инвесторов.

"Продолжают иметь место факты неисполнения заказчиками обязательств... В результате принятых прокурорами мер реагирования за последние 2,5 года в федеральных округах [ДВФО, СФО и УФО] погашена задолженность перед предпринимателями в размере 17 млрд рублей", - сказал Чайка.

Он добавил, что все еще остаются проблемы необоснованных проверок. "В 2017 году прокурорами предотвращено незаконное вмешательство в деятельность 15 тыс. предпринимателей. Пресекались случаи проведения внеплановых мероприятий по анонимным жалобам", - уточнил Чайка