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Ростех создаст российскую систему управления для атомных и нефтегазовых объектов

Экономика и бизнес
30 марта, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Отечественные аппаратные платформы и программное обеспечение гарантируют высокий уровень защиты от хакеров и вмешательств в работу стратегически важных предприятий

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ростех осенью 2018 года выведет на рынок автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) для объектов атомной энергетики и нефтегазовой промышленности, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

В системе будут использованы исключительно российские аппаратные платформы и программное обеспечение, что гарантирует высокий уровень защиты системы от хакеров и несанкционированных вмешательств в работу стратегически важных предприятий. "Проектирование АСУ до августа, выход на рынок осенью 2018. Внедрение от 4 месяцев", - рассказал собеседник агентства.

По данным госкорпорации, сегодня на российском рынке доминируют АСУ ТП зарубежных компаний, в частности, японской Yokogawa, германской Siemens, шведской ABB, французской Schneider Electric. Российские производители при этом выпускают программное, или аппаратное обеспечение на базе импортного оборудования.

Российский программно-аппаратный комплекс создают специалисты научно-производственного объединения "Импульс" (входит в Ростех), которое специализируется на создании автоматизированных систем управления, в том числе для ракетных войск стратегического назначения. "Разработка станет первой полностью отечественной АСУ ТП, построенной на компонентной базе и ПО собственного производства, и предназначена для использования на объектах критически важной инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности", - сообщается в пресс-релизе Ростеха.

В сообщении Ростеха также отмечается, что в числе первых заказчиков системы - крупнейшие нефтегазовые компании. "Разработка также представляет потенциальный интерес для энергетических компаний, в том числе может обеспечивать управление технологическими процессами на объектах атомной энергетики", - говорится в сообщении.

АСУ ТП предназначена для дистанционного управления различными физическими процессами на производстве, повышения его эффективности и др. В состав системы входят исполнительные механизмы, промышленные логические контроллеры, вычислительная техника и специальное программное обеспечение.

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