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Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов переподготовят в 2018 году

Экономика и бизнес
30 марта, 10:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что умный госконтроль требует новых компетенций

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов в субъектах РФ пройдут переподготовку в режиме онлайн-обучения в 2018 году. Об этом в пятницу сообщил на совещании в Екатеринбурге министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Предстоит большая работа по пересмотру и оптимизации устаревших и дублирующих требований. Новый умный госконтроль требует и новых компетенций. Существенной задачей для нас является переподготовка кадров. В этом году в режиме онлайн-обучения мы проведем переподготовку более 20 тыс. сотрудников наших контрольно-надзорных органов в субъектах РФ", - сказал он.

По словам Абызова, в следующем году это обучение пройдут более 50 тыс. человек. "Новый умный госконтроль должен предотвращать нарушения, и в этом отношении наша ключевая задача - развивать инструменты профилактики", - уточнил он.

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