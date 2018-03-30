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Концерн "Калашников" построит в Крыму два судна

Экономика и бизнес
30 марта, 10:56 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

Суда постоят совместно с крымским судостроительным заводом "Море", специализирующимся на производстве и ремонте скоростных кораблей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников", 51% акций которого принадлежит Ростеху, в кооперации с крымским судостроительным заводом "Море" в 2018 году начнет строительство двух судов на подводных крыльях, сообщил в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

"В рамках выполнения поручения президента во втором полугодии текущего года планируется организация строительства двух судов на подводных крыльях в кооперации с концерном "Калашников", - сказал Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

В пресс-службе крымского правительства уточнили ТАСС, что речь идет о кооперации концерна с феодосийским ФГУП "Судостроительный завод "Море", который специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке.

В конце ноября 2017 года со ссылкой на газету "Коммерсант" сообщалось, что верфь "Море" передадут в управление концерну "Калашников". По данным издания, "Калашников" намерен развивать на предприятии строительство скоростных судов (в частности, для пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне - прим. ТАСС), строительство сейнеров, а также организовать центр обслуживания и строительства катеров и кораблей ВМФ, Росгвардии и погранслужбы. Позже министр промышленной политики региона Андрей Васюта подтвердил ТАСС эти планы в области судостроения.

"Море" работает в Феодосии с 1938 года, с середины 1980 годов завод строил десантные корабли на воздушной подушке амфибийного типа "Зубр". Верфь передали в государственную собственность решением Совета министров Крыма 25 июня 2014 года, в октябре 2015 года создали ФГУП "Судостроительный завод "Море", куда вошли все активы верфи. Специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.

"На производственных мощностях феодосийского завода "Море" строятся три малых ракетных корабля проекта 22800. Ведутся работы по строительству рейдового водолазного катера. В настоящее время завершены ходовые испытания судна", - сообщил в пятницу Аксенов. Он также добавил, что после воссоединения Крыма с РФ завод "Море" потратил на модернизацию производственных мощностей более 800 млн рублей.

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