Гендиректор АСИ предложила запретить размещать детские площадки в ТЦ выше первых этажей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева после трагедии в Кемерове предложила федеральным властям разработать требования, согласно которым детские площадки в торговых центрах можно будет размещать только на первых этажах.

"Я бы предложила федеральным органам власти рассмотреть некие требования, чтобы детские зоны размещались на первых этажах торговых центров, чтобы в случае опасности дети в первую очередь могли быть эвакуированы", - сказала Чупшева журналистам в пятницу в Южно-Сахалинске.

В качестве примера она привела опыт компании IKEA. "У них площадки находятся на первом этаже, рядом с зоной выхода. Я думаю, что такому примеру должны последовать все комплексы", - отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив.

По мнению Чупшевой, трагедия в Кемерове свидетельствует о халатности муниципальных и региональных органов власти. "Как этот объект мог быть отнесен к субъекту малого бизнеса? Это в чистом виде крупный бизнес и по обороту, и по численности сотрудников. Халатность на уровне всех ведомств - от сотрудников, работающих в этом комплексе, до контролирующих органов, которые должны были обеспечить пожарную безопасность, инструктаж и реагирование во время этой ситуации", - сказала она.

Ранее на целесообразность размещения детских комнат и кинотеатров на первых, а не на верхних этажах торговых центров, обратил внимание руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.