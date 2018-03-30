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Аксенов: объем финансирования дорожной деятельности в Крыму вырастет на 40% в 2018 году

Экономика и бизнес
30 марта, 11:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что качество новых дорог в Крыму оставляет желать лучшего

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Объем финансирования дорожной деятельности в Республике Крым, где на момент воссоединения с РФ около 80% дорог не соответствовали российским стандартам, в 2018 году возрастет на 40%, до 7,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

"На дорожную деятельность в прошлом году выделено более 5,3 млрд рублей. Эти средства направлены на строительство, ремонт, содержание почти 6,5 тыс. километров дорог общего пользования регионального и муниципального значения. В этом году объем финансирования дорожной деятельности составит более 7,6 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд - из резервного фонда президента", - рассказал Аксенов.

Он напомнил, что в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией, 80% крымских дорог не соответствовали российским стандартам. При этом, отметил Аксенов, темпы дорожного строительства в Крыму позволяют приводить в порядок не более 2% дорожной сети в год.

"Надо наращивать и темпы работ, и объемы финансирования. До конца апреля будет сформирована соответствующая программа. Источники финансирования будем определять совместно с правительством России", - заявил Аксенов.

Глава региона раскритиковал качество возводимых дорог в Крыму. "Качество многих региональных дорог - в том числе и вновь построенных - оставляет желать лучшего. Есть большие претензии к подрядчикам. [В связи с этим] до 1 августа будет создано государственное предприятие для выполнения всех работ по строительству, обслуживанию и уборке дорог. Считаю, что целесообразно создать аналогичные предприятия и на муниципальном уровне", - отметил политик.

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