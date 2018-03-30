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Аксенов анонсировал создание первого в Крыму Дома предпринимателя

Экономика и бизнес
30 марта, 11:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

Глава республики пообещал, что предприниматели получат весь спектр услуг по принципу "одного окна"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/.Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал открытие первого в республике Дома предпринимателя, который будет действовать по принципу "одного окна".

"В апреле текущего года будет открыт "Дом предпринимателя", где субъекты малого и среднего бизнеса смогут получить весь спектр услуг по принципу "одного окна", сказал Аксенов в пятницу, выступая с отчетом в крымском парламенте.

Он назвал малый и средний бизнес одним из самых "весомых, но и самых проблемных сегментов экономики Крыма". К основным проблемам, с которыми сталкивается бизнес, Аксенов отнес излишнее количество проверок, ограниченный доступ к тендерам и закупкам. Системной проблемой Аксенов назвал отсутствие имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

"По моему поручению создана рабочая группа, которая составит перечень имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам предпринимательской деятельности", - отметил он. До конца 2018 года, по словам Аксенова, такие перечни должны утвердить во всех сельских поселениях. В частности, разработают единую. и прозрачную систему сдачи в аренду республиканского и муниципального имущества для осуществления предпринимательской деятельности.

По словам Аксенова, в Крыму зарегистрировано около 88 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За 2017 год их число выросло на 6,5%, отметил глава республики.

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