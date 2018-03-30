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ЦБ РФ предложил стандартизировать работу подрядчиков банков по информбезопасности

Экономика и бизнес
30 марта, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

По мнению регулятора, это поможет обеспечить сохранность данных малым и средним организациям, которым не хватает финансовых и кадровых ресурсов

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Банк России опубликовал стандарт оказания услуг в сфере информационной безопасности для финансовых организаций. Его соблюдение будет добровольным, однако в ЦБ не исключают, что в дальнейшем стандарт станет обязательным для всех компаний, оказывающих участникам финрынка услуги в сфере информационной безопасности.

В минувшем году российский банковский сектор столкнулся с волной киберактак. По данным международного разработчика антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности ESET, за год число подобных атак на финансовый сектор выросло почти в полтора раза.

Стандарт предназначен для банков, некредитных финансовых организаций, субъектов национальной платежной системы и других участников финансового рынка, поясняется в сообщении на сайте регулятора. По мнению ЦБ, использование стандарта поможет формировать и поддерживать на приемлемом уровне систему обеспечения информационной безопасности малым и средним организациям, которым обычно не хватает финансовых и кадровых ресурсов.

"Стандарт вступает в силу с 1 июля 2018 года. Его положения носят рекомендательный характер. В дальнейшем при необходимости может быть рассмотрен вопрос об их обязательном применении", - говорится в сообщении ЦБ.

Три модели работы аутсорсеров

Как следует из текста документа, финансовые организации могут выбрать три модели взаимодействия с аутсорсерами: долговременное, среднесрочное и краткосрочное сотрудничество. В первом случае аутсорсер на постоянной основе занимается мониторингом кибератак и реагированием на них, выстраивает и поддерживает систему противодействия киберрискам. Во втором случае финансовая организация привлекает аутсорсинговую компанию для проведения технологически сложной проектной работы, например построения собственного центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки. Третья модель подразумевает, что финансовая организация прибегает к услугам аутсорсера на время повышения уровня киберрисков.

Стандарт определяет факторы риска нарушения информационной безопасности при аутсорсинге, устанавливает требования к управлению такими рисками, контролю за ними и их оценке. Кроме того, стандарт определяет зону ответственности и задачи руководства финансовых организаций при аутсорсинге услуг по обеспечению информационной безопасности, устанавливает критерии оценки поставщика услуг и требования к содержанию соглашений об аутсорсинге.

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