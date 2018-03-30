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Аксенов: Крым поставляет в Белоруссию около 22%, на Украину 16% своей продукции

Экономика и бизнес
30 марта, 11:32 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта./ТАСС

Республика экспортирует продукцию химической промышленности, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта./ТАСС/. Украина остается одним из основных потребителей товаров из Крыма, общая доля экспорта в эту страну составляет около 16%, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов в ходе отчета в парламенте региона.

"Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22% внешнеторгового оборота, и Украина - около 16%", - сказал Аксенов.

Ранее руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина сообщала, что Крым поставляет на Украину в основном продукцию химической промышленности, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслей.

По словам Аксенова, наибольшая доля товарооборота - более 52% - приходится на страны дальнего зарубежья. Это главным образом Китай, Италия, Индия, Испания, Египет, Болгария.

Он также отметил, что в связи с санкциями многие крымские экспортеры работают через компании на материке. Соответственно, экспортные обороты формируются в других регионах России.

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