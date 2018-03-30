Минприроды предлагает вдвое увеличить госфинансирование геологоразведки

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в 2018 году составит 20 млрд рублей, сообщил в ходе итоговой коллегии Минприроды глава ведомства Сергей Донской.

"Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований", - сказал Донской.

Он добавил, что, тем не менее, министерство ставит перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых.

Министр отметил, что 2018 году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", согласно которой в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

В четверг глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что объем доходов от разовых платежей за пользование недрами в 2017 году превысил 35 млрд рублей при бюджетных затратах в 18 млрд рублей. В свою очередь, Донской ранее говорил, что российские компании инвестировали в 2017 году в геологоразведочные работы по углеводородам 314 млрд рублей. В течение прошлого года было открыто 75 месторождений.