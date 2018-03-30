Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды предлагает вдвое увеличить госфинансирование геологоразведки

Экономика и бизнес
30 марта, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В текущем году показатель составляет более 20 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в 2018 году составит 20 млрд рублей, сообщил в ходе итоговой коллегии Минприроды глава ведомства Сергей Донской.

"Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований", - сказал Донской.

Он добавил, что, тем не менее, министерство ставит перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых.

Министр отметил, что 2018 году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", согласно которой в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

В четверг глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что объем доходов от разовых платежей за пользование недрами в 2017 году превысил 35 млрд рублей при бюджетных затратах в 18 млрд рублей. В свою очередь, Донской ранее говорил, что российские компании инвестировали в 2017 году в геологоразведочные работы по углеводородам 314 млрд рублей. В течение прошлого года было открыто 75 месторождений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
Песков не считает цензурой свою просьбу не публиковать запись встречи со студентами ВШЭ
4
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Предприятие Ростеха завершило госиспытания новейшего зенитного комплекса "Багульник"
7
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама