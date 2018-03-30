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На Украине появилась мобильная связь стандарта 4G

Экономика и бизнес
30 марта, 11:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, марта. /ТАСС

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что во время конкурса по распределению лицензий на частотные ресурсы 4G произошла "масштабная афера"

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КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Операторы мобильной связи запускают на Украине в пятницу стандарт связи четвертого поколения 4G более чем в 20 городах страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G в более чем 20 городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G!" - сообщил глава государства в Twitter.

Конкурс по распределению лицензий на частотные ресурсы 4G состоялся на Украине в два этапа. На торгах 31 января (4G-связь в диапазоне 2600 МГц) оператор lifecell выиграл два лота на общую сумму 909,25 млн гривен ($34,31 млн), компания "Киевстар" приобрела три лота на сумму 916,3 млн гривен ($34,58 млн), а "дочка" телекоммуникационного оператора МТС компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, выиграла два лота на сумму 631 млн гривен ($23,81 млн). Еще один конкурс 4G в диапазоне 1805-1880 МГц состоялся 6 марта. На нем "Киевстар" приобрел лоты на сумму 2,837 млрд гривен ($107,06 млн), Vodafone на 1,8 млрд гривен ($67,92 млн), а lifecell на 795 млн гривен ($30 млн).

Глава Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко и главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника расследовать итоги конкурса, поскольку, по его мнению, произошла "масштабная афера". Политик считает, что стартовая стоимость лотов по второму конкурсу 4G была занижена в 15 раз в результате коррупционного сговора, поэтому "у украинцев украли минимум 15 млрд гривен".

4G - поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К нему принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных подвижным абонентам со скоростью, превышающей 100 Мбит/с, и стационарным абонентам со скоростью 1 Гбит/с.

В 2010 году сети 4G запущены в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии, в 2011 - в Литве, Армении, Киргизии, Приднестровье, в 2012 году - в Азербайджане и Казахстане, в 2013 году - в Туркмении. С начала 2017 года - полное покрытие в Белоруссии. В РФ тестирование технологии началось в 2012 году, на декабрь 2016 года сети 4G действуют в 83 из 85 регионов России. На Украине с 2015 года внедрено поколение связи 3G.

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Персоны
Ляшко, Олег Валерьевич Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич
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