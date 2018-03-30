Крым планирует утроить площади под виноградники

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Республика Крым в перспективе планирует увеличить втрое площади посадки виноградников - с нынешних 18 тыс. до 60 тыс. га, сообщил в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня у нас более 18 тыс. гектаров виноградников. Мы готовы предоставить под виноградники до 60 тыс. гектаров земли", - сказал он, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

По его словам, площади виноградников в регионе растут с каждым годом. "В прошлом году высажено около 700 гектаров, в этом планируется заложить более тысячи гектаров. Но, конечно, до показателей советского времени нам пока еще далеко", - уточнил он.

В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников. За украинский период истории после распада СССР полуостров потерял две трети собственных виноградников. Столь серьезные потери минсельхоз республики списывает на "нестабильную финансовую поддержку отрасли".

"Для нас принципиально важно вернуть Крыму славу края садов и виноградников, которая значительно потускнела после горбачевской "борьбы с пьянством" и 23 лет господства украинского режима", - сказал Аксенов. Он также сообщил, что площадь высадки новых садов в Крыму в прошлом году выросла втрое в сравнении с 2014 годом. "В текущем году планируется посадка почти 900 гектаров садов", - добавил глава региона.