Медведев и члены кабинета министров подали декларации о доходах за 2017 год

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и все члены правительства подали декларации о доходах за 2017 год. "Да, в соответствии с законом, премьер и члены правительства подали декларации", - сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

По закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах. В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах - о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если ее сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.

В том же году был введен запрет на владение чиновниками, парламентариями и кандидатами на выборные посты банковскими счетами и финансовыми инструментами за рубежом. При этом наличие заграничной недвижимости допускается, однако вся она подлежит декларированию.

По декларации 2017 года, Медведев в 2016 году заработал 8 млн 586 тыс. 974 рубля. Больше всех в российском правительстве в 2016 году заработал глава Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов - 582 млн 146 тыс. рублей. Меньше всех в 2016 году заработали министр сельского хозяйства Александр Ткачев (5,6 млн рублей), а также главы Минприроды и Минспорта Сергей Донской и Павел Колобков (оба - по 5,7 млн рублей).