Россия летом подготовит документы для разрешения строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пакет документов для вынесения окончательного разрешения от России на строительство "Северного потока - 2", ориентировочно, будет готов летом 2018 года, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", - сказал Донской.

На этой неделе Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В ведомстве подчеркнули, что в свете положительного решения по строительству "Северного потока - 2", принятого ранее Горным ведомством города Штральзунд, "все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены". Ранее Горное ведомство Штральзунда одобрило строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии, а также строительные работы на части континентального шельфа, относящегося к ФРГ. Ведомство отвечает, в том числе за соответствие различных проектов законодательству ФРГ в области геологии и экологии. В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании. Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.