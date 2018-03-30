Абызов: окончание надзорных каникул в 2018 году не увеличит нагрузку на бизнес

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Окончание надзорных каникул, которое должно произойти в 2018 году, не приведет к увеличению административной нагрузки на бизнес, считает министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Окончание надзорных каникул, которое должно произойти в соответствии с законом в 2018 году, и переход на риск-ориентированный подход не приведет в целом к повышению административной нагрузки на бизнес и при этом обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности наших граждан. Это качественно иной подход, именно таким должен быть новый и эффективный госконтроль", - сказал Абызов в пятницу на совещании с генпрокурором Юрием Чайкой в Екатеринбурге.

По словам министра, все мероприятия в рамках реформы государственного контроля и надзора в свете трагедии, которая произошла в Кемерове, требуют отдельного, глубокого анализа, учета и выводов. "Надо сказать, что по тем рискам, которые охраняются государством в рамках обязательных требований… ежегодно в РФ погибает и умирает порядка 85 тыс. людей <…> Наша задача в рамках реформы контроля и надзора к 2024 году - в два раза сократить количество погибших и пострадавших по тем рискам, которое контролирует государство", - сказал Абызов.

Госдума 21 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на комплексное реформирование системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроле в России, призванный сделать процедуры проверок более прозрачными и сокращающий в целом количество дублирующих друг друга проверок. Законопроект определяет правовые и организационные основы системы госконтроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также общие принципы защиты прав граждан и организаций при осуществлении такого контроля.

4 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть введение надзорных каникул для малого бизнеса. 13 июля 2015 года президент РФ подписал разработанные правительством поправки в законодательство, вводящие надзорные каникулы для малого бизнеса на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Они касаются только неналоговых проверок. Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или обладая доказательством нарушений.