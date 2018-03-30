На базе Росгидромета может появиться государственная компания

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии планирует создать на базе Росгидромета отдельную государственную компанию, сказал в пятницу глава ведомства Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.

"Речь идет о создании структуры, которая будет предоставлять услуги по метеообеспечению всем потребителям, а их достаточно много. Практически все отрасли такими услугами пользуются, и на наш взгляд это эффективная форма. Во многих странах есть компании, которые занимаются предоставлением услуг в сфере метеообеспечения", - сказал он.

По словам Донского, речи о расформировании Росгидромета не идет. "Расформирования никто не планирует, и я об этом не говорил", - подчеркнул министр.

Он добавил, что работу по реформированию организации "надо провести в этом году".