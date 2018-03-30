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Белоруссия представит Россельхознадзору данные о производстве пекинской капусты

Экономика и бизнес
30 марта, 12:26 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, марта. /ТАСС

Российское ведомство запретило поставки пекинской капусты из Белоруссии с 30 марта

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МИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Белорусские специалисты на будущей неделе предоставят Россельхознадзору информацию об объемах производимой в республике пекинской капусты урожая 2018 года. Об этом сообщил ТАСС директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун.

Россельхознадзор с 30 марта запретил поставки в РФ пекинской капусты из Белоруссии и из других стран с белорусскими фитосанитарными сертификатами. Такое решение было принято после того, как специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Россию 18,5 т произведенной в Польше пекинской капусты, которая перевозилась под видом белорусской продукции.

"Мы договорились (с представителями Россельхознадзора - прим. ТАСС), что в ближайшее время, уже, возможно, в понедельник [2 апреля], дадим информацию Россельхознадзору по площадям, по объемам производимой в Белоруссии пекинской капусты урожая 2018 года", - сказал Пискун.

По его словам, вопрос будет решаться путем переговоров. "В самое ближайшее время мы планируем обсудить по телефону возникшие проблемы", - сказал он.

Ранее Россельхознадзор заявлял о том, что за последнее время из Белоруссии резко возросли поставки пекинской капусты. При этом служба не исключала ее реэкспорт из других стран. Белорусская сторона отмечала, что в прошлом году посевные площади пекинской капусты существенно возросли.

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