Оборот розничной торговли в Крыму по итогам 2017 года достиг 230 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Крыму в 2017 году увеличился в полтора раза в сравнении с годом ранее, до 230 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, выступая с отчетом на сессии Госсовета региона.

"Одним из важных показателей социально-экономического развития является оборот розничной торговли. За минувший год он увеличился почти на полтора процента и составил около 230 млрд рублей", - сказал он.

По словам Аксенова, сфера торговли формирует около 16% валового регионального продукта (ВРП).