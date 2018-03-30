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Оборот розничной торговли в Крыму по итогам 2017 года достиг 230 млрд рублей

Экономика и бизнес
30 марта, 12:14 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

По словам главы республики Сергея Аксенова, сфера торговли формирует около 16% валового регионального продукта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Крыму в 2017 году увеличился в полтора раза в сравнении с годом ранее, до 230 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, выступая с отчетом на сессии Госсовета региона.

"Одним из важных показателей социально-экономического развития является оборот розничной торговли. За минувший год он увеличился почти на полтора процента и составил около 230 млрд рублей", - сказал он.

По словам Аксенова, сфера торговли формирует около 16% валового регионального продукта (ВРП).

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