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Домодедово установит более 100 турникетов для электронных посадочных к лету

Экономика и бизнес
30 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

К старту Чемпионата мира по футболу FIFA в России 2018 в аэропорту турникеты будут установлены в галереях международного и внутреннего вылета

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Турникетами для электронных посадочных талонов для выхода на посадку в аэропорту Домодедово с начала года воспользовались более 1,2 млн пассажиров. Как сообщает аэропорт, в ходе эксперимента, который был запущен в мае прошлого года, было задействовано до 16 турникетов, к моменту проведения Чемпионата мира по футболу их будет более 100.

"Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 млн пассажиров", - приводятся в сообщении аэропорта слова руководителя проекта по внедрению eGate Олега Коршунова.
К старту Чемпионата мира по футболу FIFA в России 2018 в аэропорту турникеты будут установлены в галереях международного и внутреннего вылета, уточняется в сообщении.

На данный момент официально использование только электронного посадочного талона не допускается - пассажир может пройти через турникет, но все равно обязан при себе иметь распечатанный посадочный. В феврале этого года министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что рассчитывает на внедрение в 2018 г. электронных посадочных талонов вместо бумажных. Соответствующий приказ Минтранса уже подготовлен, но еще не прошел все формальности.

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