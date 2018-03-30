Авиакомпании перевезут более 700 тыс. пассажиров по льготной программе полетов в города РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Авиакомпании планируют перевести более 700 тыс. пассажиров по программам субсидирования полетов в Калининград, Симферополь, на Дальний Восток. Финансирование из федерального бюджета составит 3,8 млрд рублей, говорится в сообщении Росавиации.

"До 1 декабря следующего года по трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тыс. пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тыс. человек, полеты по данному направлению будут осуществлять "Аэрофлот - российские авиалинии", "Алроса", NordStar, "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Якутия".

По льготной программе перевозок в Симферополь из различных городов Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, полеты будут проводиться по 26 направлениям, перевести планируется более 114,3 тыс. пассажиров. Из Калининграда полеты будут осуществляться по 6 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 167,9 тыc. пассажиров. В программе будут задействованы "Аэрофлот - российские авиалинии", "Нордавиа", "Ред Вингс", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр".

Программа субсидирования воздушных перевозок

Программа субсидирования реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.

Согласно правилам программы, авиакомпании - участники должны предоставлять на каждом рейсе, за исключением рейсов, выполняемых в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан", квоты мест в салоне экономического класса воздушного судна для обеспечения воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу в количестве не менее 30% общего количества мест в салоне экономического класса, предусмотренных типовой конструкцией воздушного судна.