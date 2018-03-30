Минстрой РФ прогнозирует рост объемов строительства жилья в 2018 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минстрой прогнозирует рост объемов ввода жилья в России по итогам 2018 года, за первые два месяца наступившего года общий объем ввода жилья в стране составил 10,2 млн кв. метров, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

"В 2018 году мы прогнозируем увеличение объемов строительства жилья, и эти прогнозы уже подтверждаются. По данным Росстата, за первые два месяца 2018 года общий объем ввода жилья составил 10,2 млн кв. метров, что на 24,6% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал Мень.

Объем ввода жилья по итогам 2017 года составил 79,2 млн. кв. метров, данный показатель на 1,3% ниже уровня 2016 года, но выше прогнозируемого министерством в 76 млн кв. метров, отметил министр.

Он также подчеркнул, что в 2017 году на 12,5% вырос объем ввода индустриального жилья, до 44,9 млн. кв. метров.