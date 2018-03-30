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В Мурманске ГТЛК начала строительство комплекса перегрузки угля "Лавна"

Экономика и бизнес
30 марта, 13:45 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 30, марта. /ТАСС

Основной целью проекта ставят развитие экспортно-транзитного потенциала страны и ускорение социально-экономического развития Мурманской области

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© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала строительство комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск, передает корреспондент ТАСС с церемонии закладки капсулы, символизирующей начало строительных работ. В церемонии принимает участие министр транспорта РФ Максим Соколов.

Проект реализуется в рамках Комплексного развития Мурманского транспортного узла. Основной целью ставят развитие экспортно-транзитного потенциала страны, ускорение социально-экономического развития Мурманской области. Проект в целом предусмотривает развитие инфраструктуры морского и железнодорожного транспорта, логистической и складской инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.

На первом этапе за счет средств федерального бюджета предусмотрено развитие и усиление существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и создание новой транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.

В результате создадут железнодорожную линию: станция Выходной - мостовой переход через реку Тулома - станция  Мурмаши II - станция Лавна. Ее протяженность -  46 км, и пропускная способность - 28 млн тонн в год. Реализация первого этапа находится в активной стадии. На западном берегу реки Тулома ведутся работы по сооружению земляного полотна под железную дорогу, строительству мостового перехода, опор и подпорных стенок автодорожных путепроводов. На объекте задействовали более 1 тыс. рабочих и 450 единиц строительной техники.

За счет частных инвестиций построят современный специализированный угольный терминал "Лавна" мощностью 18 млн тонн в год и железнодорожную линию необщего пользования от станции Лавна до комплекса перегрузки угля. Объем инвестиций составляет порядка 25 млрд рублей.

Ранее замминистра транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский заявил, что ведомство рассчитывает в апреле направить в правительство проект концессионного соглашения о строительстве угольного терминала "Лавна". Олерский пояснил, что сейчас идет согласование основных условий концессионного соглашения. По его словам, ГТЛК сегодня является 100% участником компании "Лавна" с пониманием того, что они в очень недалеком будущем продадут 51% акций частному инвестору.

Проект также предполагает обеспечение транспортной доступности, то есть окончание строительства участка железной дороги к 2020 году. При этом финансирует строительство концессионер или связанная с ним компания, но уже не в рамках концессии, с последующим возвратом затрат на достройку в последующий временной период после 2020 года - это 7-9 лет, добавил Олерский.

О проекте

ГТЛК в сентябре начала поиски стратегического инвестора к участию в проекте строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск. Заинтересованный в участии в проекте строительства угольного терминала на правах полноправного партнера инвестор должен будет приобрести долю в проектной компании ООО "Морской торговый порт "Лавна", а также подписать договор о загрузке угольного терминала по принципу "take or pay" (предполагается, что инвестор обязан обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта).

Строительство угольного терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива включено в проект по развитию Мурманского транспортного узла в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна", бенефициаром является ГТЛК.

В июне 2017 года ГТЛК и глобальный сырьевой трейдер Mercuria Energy Trading S.A. подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства угольного терминала "Лавна" в Мурманской области.

Государственная транспортная лизинговая компания поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация.

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