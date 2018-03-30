"Лаборатория Касперского" зафиксировала в РФ попытки заражения вирусом через сайты СМИ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты "Лаборатории Касперского" зафиксировали в России попытки заражения пользователей банковским троянцем Buhtrap при посещении сайтов некоторых СМИ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Лаборатории Касперского" пояснили ТАСС, что попыток заражения было несколько сотен. При этом атаки были направлены в основном на Россию, несколько попыток атак были также зафиксированы в Казахстане и Украине.

Злоумышленники внедряли вредоносный скрипт на главные страницы сайта российских СМИ. При переходе на эту страницу потенциальные жертвы перенаправлялись на сервер хакеров, в результате чего на компьютере жертв выполнялся эксплойт (подвид вредоносной атаки, способный воспользоваться одной или несколькими уязвимостями в ПО) для браузера Internet Explorer. Таким образом, злоумышленники получали полный контроль над системой пользователей.

"Конечной целью злоумышленников, стоящих за Buhtrap, является кража денег со счетов юридических лиц, поэтому их целью являются компьютеры финансовых работников различных организаций", - отметили в "Лаборатории Касперского".

Специалисты компании посоветовали обновить защитное ПО, а также запретить запуск утилит удаленного администрирования на таких компьютерах, если это возможно.