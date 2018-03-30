Сырьевой трейдер Mercuria подал в ФАС заявку о покупке у ГТЛК контрольной доли в "Лавне"

МУРМАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Глобальный сырьевой трейдер Mercuria Energy Trading S.A. подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России заявку на покупку контрольной доли в ООО "Морской торговый порт "Лавна" (сейчас принадлежит ГТЛК), которое реализует проект по строительству угольного терминала "Лавна" в Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

"Mercuria подал заявку о вхождении в состав акционеров. После рассмотрения ФАС комиссией по иностранным инвестициям будет принято решение. Доля - контрольная, 51%, может быть больше", - сказал он.

В пятницу ГТЛК начала строительство комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск.

В июне 2017 года ГТЛК и глобальный сырьевой трейдер Mercuria Energy Trading S.A. подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта терминала по перевалке угля "Лавна".

ГТЛК в сентябре начала поиски стратегического инвестора к участию в проекте строительства комплекса "Лавна". Заинтересованный в участии в проекте строительства угольного терминала на правах полноправного партнера инвестор должен будет приобрести долю в проектной компании ООО "Морской торговый порт "Лавна", а также подписать договор о загрузке угольного терминала по принципу "take or pay" (предполагается, что инвестор обязан обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта).

О проекте

Строительство угольного терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива включено в проект по развитию Мурманского транспортного узла в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно - частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна", бенефициаром является ГТЛК.

На первом этапе за счет средств федерального бюджета предусмотрено развитие и усиление существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и создание новой транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.

В результате будет создана железнодорожная линия ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши II - ст. Лавна протяженностью 46 км и пропускной способностью 28 млн тонн в год. Реализация I этапа находится в активной стадии. На западном берегу реки Тулома ведутся работы по сооружению земляного полотна под железную дорогу, строительству мостового перехода, опор и подпорных стенок автодорожных путепроводов. На объекте задействовано более тысячи рабочих и 450 единиц строительной техники.

За счет частных инвестиций будет построен современный угольный терминал "Лавна" и железнодорожная линия необщего пользования от ст. Лавна до комплекса перегрузки угля. Объем инвестиций составляет порядка 25 млрд рублей.