Регионы и поставщики ресурсов ТЭК выработают меры по борьбе с неплатежами предприятий ЖКХ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северного Кавказа и ресурсоснабжающие организации выработают меры, которые должны будут помочь остановить негативную тенденцию неплатежей за энергоресурсы предприятиями ЖКХ и населением. Об этом по итогам совещания по вопросам улучшения ситуации в топливно-энергетическом комплексе субъектов, входящих в состав СКФО, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

По поручению зампредседателя правительства РФ Александра Хлопонина в июле прошлого года согласовали дорожные карты по улучшению ситуации в ТЭК Северо-Кавказского федерального округа с ключевыми показателями эффективности и ответственными лицами по их достижению.

"Ситуация с платежами предприятий ЖКХ, а в некоторых регионах и населения - критическая. Допущено накопление большой кредиторской задолженности, в особенности, у газовиков. Договорились, что регионы вместе с ресурсоснабжающими организациями выработают меры, чтобы остановить негативную тенденцию", - приводятся в сообщении слова заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Игоря Кошина.

Он также отметил, что текущие платежи предприятий, финансируемых из региональных и местных бюджетов, доведены до 100%.

"По субъектам картина очень разная, зависит от активности власти и сбытовиков, умения организовать совместную работу по платежной дисциплине. Необходимо использовать созданные территориальные группы, персонализировать ответственность за каждый участок. Никакая региональная специфика не оправдывает бездействие, особенно, в ТЭК, от работы которого напрямую зависит качество жизни людей", - цитирует Кошина пресс-служба.

Кошин дал поручение в максимально кроткие сроки представить предложения по оздоровлению проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса СКФО, имеющих задолженности за предоставленные ресурсы, а также повышению платежной дисциплины со стороны населения.