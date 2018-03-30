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Инвестор направит 12 млрд рублей на строительство животноводческих комплексов под Курском

Экономика и бизнес
30 марта, 15:36 UTC+3 КУРСК КУРСК 30, марта. /ТАСС

На весну 2019 года запланировали завоз первого поголовья коров из Нидерландов

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КУРСК, 30 марта. /ТАСС/. Компания "Агропромкомплектация" направит около 12 млрд рублей на возведение высокотехнологичного молочного и трех свиноводческих комплексов в Курской области. Последние планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе агропромышленного объединения.

"12 млрд рублей будет направлено на строительство молочного комплекса, включающего коровники, помещения для телят, доильные залы, и трех свинокомплексов в Курской области. Свинокомплексы будут введены в эксплуатацию в конце 2018 года", - уточнил собеседник агентства. Завоз первого поголовья коров из Нидерландов для молочного комплекса запланировали на весну будущего года.

Кроме этого, в 2018 году компания займется модернизацией мясоперерабатывающего завода под Курском. Также продолжается строительство комбикормового завода мощностью 216 тыс. тонн в год и элеватора на 150 тыс. тонн с вводом в эксплуатацию в текущем году.

ГК "Агропромкомплектация" - одно из ведущих в РФ агропромышленных объединений. Оно включает замкнутый цикл производства "от поля до прилавка", специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, а также переработке продукции и ее реализации. Предприятия группы - активные участники госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".

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