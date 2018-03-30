МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Холдинг РЖД может принять участие в новых инфраструктурных проектах в Сербии. Такую возможность обсудили сегодня глава РЖД Олег Белозеров и президент Сербии Александр Вучич, говорится в сообщении РЖД.

Проекты, в которых РЖД может участвовать в Сербии, глава РЖД обсудил с заместителем председателя правительства Сербии министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович. В частности, прорабатывается возможность проектирования и строительства диспетчерского центра и реализации второго этапа проекта Стара Пазова - Нови Сад (электрификация и устройство систем сигнализации для скоростей движения до 200 км/ч), сообщила РЖД. Российский холдинг также готов рассмотреть сотрудничество в строительстве железнодорожной линии Новый Белград - Аэропорт "Никола Тесла" и участие в реконструкции участков Яинци - Мала Крсна и Ниш - Димитровград 10-го международного железнодорожного коридора.