"Газпром" подал апелляцию на решение суда по контракту с "Нафтогазом" на транзит газа

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Газпром" 29 марта 2018 года подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" объясняет подачу апелляции "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения".

21 марта "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Нафтогазом Украины" о поставках газа. В ноябре 2017 года "Газпром" подал заявление в апелляционный суд об оспаривании отдельного решения по поставкам газа и его частичной отмене.