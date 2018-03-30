Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" подал апелляцию на решение суда по контракту с "Нафтогазом" на транзит газа

Экономика и бизнес
30 марта, 15:43 UTC+3

Российская компания объяснила подачу апелляции тем, что при вынесении решения арбитры допустили "существенные процессуальные нарушения"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Газпром" 29 марта 2018 года подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Смотрите также

"Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн

Украина и РФ проведут новый раунд переговоров по газу в апреле

"Газпром" ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с "Нафтогазом"

"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты

"Газпром" объясняет подачу апелляции "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения".

21 марта "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Нафтогазом Украины" о поставках газа. В ноябре 2017 года "Газпром" подал заявление в апелляционный суд об оспаривании отдельного решения по поставкам газа и его частичной отмене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовая дипломатия Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия высылает дипломатов восьми стран
2
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
3
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
4
Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
В МИД РФ вызвали послов западных стран
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники