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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении Казанского завода синтетического каучука

Экономика и бизнес
30 марта, 16:06 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 30, марта. /ТАСС

Предприятие подало иск о банкротстве 3 мая 2017 года

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КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Казанского завода синтетического каучука - одного из крупных предприятий в нефтехимической отрасли России, включенного Минпромторгом в перечень стратегических компаний. Об этом сообщается в материалах суда.

"Ввести наблюдение [в отношении Казанского завода синтетического каучука]", - говорится в материалах.

Иск о собственном банкротстве компания подала 3 мая 2017 года. Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротом дочернюю компанию завода - "КЗСК-Силикон", которую создали для строительства производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят.

Казанский завод синтетического каучука - одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России, основан в 1936 году. Он выпускает более 160 наименований продукции. Предприятие имеет более 5 тыс. потребителей в России и за рубежом.

Перечень стратегических компаний утвержден указом президента РФ от 4 августа 2004 года. Включение в этот список подразумевает особый порядок приватизации. К стратегическим предприятиям в РФ относят компании, производящие продукцию или выполняющие услуги, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан России.

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