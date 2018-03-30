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Пяти предприятиям Тульской области отключили газ из-за долгов

Экономика и бизнес
30 марта, 16:06 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 30, марта. /ТАСС

Их размер составил около 900 млн рублей

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ТУЛА, 30 марта. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Тула" прекратила поставку газа пяти предприятиям Тульской области из-за накопившейся просроченной задолженности. 

"Просроченная задолженность промышленных предприятий области за потребленный газ составила около 900 млн рублей. В списке должников числятся почти 3 тыс. потребителей промышленного сектора, из них 18 находятся в стадии банкротства, пять организаций уже отключены от сети газоснабжения за задолженность. Среди них "Киреевский завод легких металлоконструкций", задолжавший почти 4 млн рублей, и предприятие "Гурово-Асфальт" в Алексинском районе с долгом более 1 млн рублей", - сказала Фомина.

По ее словам, для выхода из ситуации газовая компания начала заключать с проблемными предприятиями договоры поручительства с возможными коммерческими организациями. "Совместно с должниками разрабатываются графики, позволяющие в согласованный срок погашать просроченную задолженность", - отметила Фомина.

Также, для взыскания долгов юристы "Газпром межрегионгаз Тула" направили исковые заявления в арбитражный суд, добавила советник гендиректора.

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