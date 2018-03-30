В Калининграде спустили на воду первый серийный траулер "Командор"

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Первый серийный траулер-сейнер "Командор" спустили на воду со стапеля Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров этого проекта подписали завод "Янтарь" и Рыболовецки колхоз им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Первое судно, "Ленинец", спустили на воду в 2017 году.

"Хотелось бы поблагодарить за работу коллектив завода и нашего уважаемого заказчика. Скоро мы будем спускать на воду третье судно - это будет в начале лета. Хочу заверить, что все три корабля мы сдадим в срок с надлежащим качеством", - рассказал на церемонии спуска генеральный директор завода "Янтарь" (входит в ОСК) Эдуард Ефимов.

О борт судна разбили бутылку шампанского и дали команду начать движение со стапеля в погружной док.

"Мы эти суда давно ждем. Это уникальные суда, которые смогут решать все задачи, стоящие перед нами на Дальнем Востоке. Я уверен, что мы продолжим сотрудничество с калининградскими судостроителями", - рассказал председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS, длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м. Оно может действовать круглогодично, вылавливая двумя видам тралов, снюрреводом и кошельковой сетью, практически все виды рыб дальневосточного региона: минтай, палтус, иваси, сельдь. Кроме того, в течение недели рыбаки смогут хранить выловленную не в замороженном, а в так называемом спящем (охлажденном) состоянии, доставляя ее свежей до потребителей. Каждое судно, несмотря на компактные размеры, сможет брать на борт до 500 тонн рыбы.

Планы развития сотрудничества

Стороны намерены и дальше развивать сотрудничество. Колхоз планирует разместить новые заказы на этом предприятии.

"Мы сегодня с Эдуардом Александровичем [Ефимовым] будем обсуждать новый контракт на постройку уже другого класса судов, более крупных, другого типа. Мы намерены сотрудничать с "Янтарем" и дальше", - сказал он, не уточнив сроки будущего контракта и его стоимость.

"Это будут супертраулеры", - добавил Тарусов.

Супертраулеры, как правило, предназначены не только для вылова различных типов рыб и ее временного хранения, но и переработки рыбы в мороженую продукцию и рыбные консервы.