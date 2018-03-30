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Астраханские власти предложили создать на Каспии зону свободной торговли между странами

Экономика и бизнес
30 марта, 16:16 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 30, марта. /ТАСС

Глава области Александр Жилкин отметил, что для возобновления морского промысла необходимо построить 12 современных рыболовных судов

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АСТРАХАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке к предстоящему президиуму Госсовета по развитию прикаспийской транспортно-логистической инфраструктуры получила более 50 предложений. В частности, власти Астраханской области предложили установить зону свободной торговли между Прикаспийскими странами, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Жилкин в ходе совещания по подготовке к Госсовету.

27 февраля в Москве прошло первое заседание по подготовке президиума Госсовета по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе, на котором стало известно, что Жилкина назначили руководителем рабочей группы. Она включает более 90 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций.

"На сегодняшний день получено уже более 50 предложений. Планируется поступление еще порядка 30, - приводит слова Жилкина его пресс-служба. - В частности, мы предлагаем снять барьеры для перемещения товаров между Россией и Ираном по транспортному коридору "Север-Юг". Также наши предложения по установлению зон свободной торговли между странами (Прикаспийскими) поддержаны МИДом России, Комиссией Евроазиатского экономического союза, Российско-Иранским деловым союзом".

Жилкин высказался также за снятие торговых ограничений на ввоз в Иран пшеницы и из Ирана - цемента.

Астраханский губернатор также заострил внимание на целесообразности создания единого транспортного российского оператора на Каспии. Кроме того, Жилкин сказал, что для возобновления морского промысла на Каспии необходимо построить 12 современных рыболовных судов.

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