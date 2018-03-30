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На Украине резко увеличилось число нарушений в работе АЭС

Экономика и бизнес
30 марта, 16:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, марта. /ТАСС

При этом надзорный орган отмечает, что за последние 10 лет на территории страны не было ни одного случая облучения персонала или выброса вредных веществ

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КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Количество нарушений в работе атомных электростанций Украины в 2017 году составило 17 случаев, против 12 случаев годом ранее. Об этом сообщила в пятницу Государственная инспекция ядерного регулирования страны.

"В 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что является наибольшим количеством за последние 7 лет", - сказано в сообщении регулятора в Facebook. В то же время, как утверждает регулятор, "в течение 2008-2017 годов на АЭС Украины не было зафиксировано нарушений, которые бы привели к облучению персонала или выбросу/сбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентных значений".

На Украине работают четыре АЭС суммарной мощностью 13835 МВт (Запорожская, Ровенская, южно-Украинская и Хмельницкая).

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