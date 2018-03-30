В Центральной России аграрии планируют получить урожай зерновых не ниже уровня 2017 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сельхозорганизации большинства областей Центрального федерального округа готовы к проведению посевной кампании и рассчитывают сохранить показатели не ниже уровня 2017 года, когда в России собрали рекордный урожай зерновых. Так, в Воронеже аграрии планируют намолотить не менее 5,6 млн тонн, в Курске - увеличить сбор зерна примерно на 10% - до 5,5 млн тонн, сообщили ТАСС в региональных профильных министерствах и департаментах.

В 2017 году в РФ собрали рекордный урожай зерновых в размере 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в 2016 году. Среди регионов Центральной России наибольший вклад внесли воронежские аграрии, которые намолотили 5,5 млн тонн зерна и зернобобовых, далее идут Курская, Тамбовская, Белгородская, Липецкая и Орловская области.

Готовясь к проведению посевной кампании 2018 года, региональные власти рассчитывают, что за счет сохранения объемов площадей и введения в оборот ранее заброшенных полей аграрии смогут собрать урожай не меньше, чем в прошлом году. При этом отмечают, что увеличивают расходы на поддержку сельхозпроизводителей и вводят новые механизмы их финансовой поддержки.

Посевная кампания дорожает

О подорожании посевной кампании 2018 года говорят аграрии Орловской области, дополнительные затраты в среднем по хозяйствам региона вырастут на 10-15% в сравнении с прошлым годом. "Это связано, в том числе с ростом цен на бензин где-то на 1,2% и дизельное топливо примерно на 16,7 %. Всего сельхозпредприятиям региона необходимо будет привлечь порядка 10,5 млрд рублей. Из них не менее 1,5 млрд рублей - на пополнение запасов ГСМ, 1,2 млрд рублей - на запчасти и ремонт техники", - сказал заместитель председателя областного правительства Дмитрий Бутусов.

По его словам, несколько стабилизируют ситуацию внедренные Минсельхозом РФ механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения - основные их виды стали дешевле, чем в 2016 году, на 3-4%.

Нехватку средств аграрии большинства регионов планируют компенсировать с помощью краткосрочных займов. Так, в Орловской области максимальную сумму льготного кредитования сезонных затрат в растениеводстве установили на уровне 100 млн рублей на одно хозяйство. Если крупным холдингам этого будет недостаточно, банки готовы предоставить коммерческие кредиты.

В Тверской области сельхозпроизводители уже получили на проведение сезонных работ свыше 69 млн рублей средств господдержки, что почти в 19 раз больше, чем годом ранее. "Мы существенно увеличили поддержку АПК. В текущем году особое внимание - развитию средних и малых форм хозяйствования. Всего на поддержку сельхозпроизводителей в 2018 году заложено порядка 1,7 млрд рублей, что на 131 млн рублей превышает финансирование прошлого года", - отметил губернатор области Игорь Руденя.

Льготные кредиты - производителям льна

Производители льна в Смоленской области в 2018 году впервые смогут получить кредиты на льготных условиях. Как сообщили ТАСС в администрации Смоленской области, данную меру поддержки предоставят региональным фондом поддержки предпринимательства по поручению губернатора Алексея Островского.

Займы можно будет использовать как непосредственно на проведение посевной кампании, так и на приобретение спецтехники, необходимой для возделывания льна. Сумма кредита - до 3 млн рублей на срок до трех лет, процентная ставка составит 1% с отсрочкой первоначального платежа на шесть месяцев. "Подобные меры для производителей льна беспрецедентны в масштабах всей страны, Смоленская область начала первой выдавать льготные кредиты на таких условиях", - отметили в администрации региона.

Также производителям льна уже предоставляют субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.

По итогам прошлого года Смоленская область по производству льна заняла первое место в ЦФО и второе место в России. Планируются, что за счет введения новых механизмов поддержки к 2020 году посевы льна увеличат с нынешних 5 тыс. га до 20 тыс.

В ожидании рекордного урожая

Рекордсмен ЦФО по сбору урожая в прошлом году - Воронежская область - расширит площадь зерновых культур более чем на 29 тыс. га, до 1,5 млн га. "Планируем собрать зерновых не меньше уровня 2017 года - порядка 5,6 млн тонн ", - сказали ТАСС в департаменте аграрной политики региона.

Однако есть опасения, что из-за ледяной корки на полях, по предварительным оценкам, может погибнуть около 15% посевов озимых культур. Для получения высококачественного зерна аграрии проведут подкормку растений.

Власти Курской области намереваются достичь того же уровня сбора урожая, что и Воронежская область. Там планируется увеличить сбор зерна примерно на 10%, тогда как в прошлом году регион получил урожай в 5 млн тонн.

"Перед нами стоит задача - произвести не менее 5,5 млн тонн зерна при урожайности не менее 55 центнеров с га, а в ближайшей перспективе дойти до урожайности в 60 центнеров и валового сбора зерна в 6 млн тонн. Такие возможности имеются", - сказал заместитель губернатора Курской области по вопросам АПК Алексей Золотарев, отметив, что в 2018 году предстоит засеять 1,1 млн га.

Аграрии Тульской области не планируют увеличивать посевные площади, сохранив их на уровне 2017 года - около 864 тыс. га, из них 66% займут зерновые и зернобобовые. "В любом случае в 2018 году получим достаточный объем зерна, и часть урожая еще может уйти на экспорт", - отметил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев.

Похожий прогноз и в Рязанской области, где в прошлом году собрали рекордный за 30 лет урожай зерновых - около 2 млн тонн. Посевная площадь в регионе составит не менее 890 тыс. га.

Власти Тверской области делают ставку на возвращение в оборот заброшенных полей, предполагается, что в посевные площади составят 557,3 тыс. га, что на 20 тыс. га больше уровня прошлого года. Значительную их часть - порядка 400 тыс. га - традиционно отдадут под корма, поскольку в структуре сельского хозяйства региона преобладает отрасль животноводства. Аналогичная ситуация и во Владимирской области, где из 318 тыс. га площадей 174,4 тыс. засеют различными видами кормовых культур.