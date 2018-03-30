Дворкович исключил резкий рост цен на бензин, допустив небольшие колебания

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Поводов для резкого роста цен на бензин нет, но несущественные колебания возможны, сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя опасения экспертов относительно стоимости топлива.

"Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Конечно, это постепенно перекладывается [на цену]. Но [рост] далеко не такой, как писали", - сказал он.

На этой неделе "Совет по товарным рынкам", объединяющий независимых участников топливного рынка, заявил о достижении биржевыми ценами на бензин исторических максимумов, назвав ситуацию "кризисной". Трейдеры утверждали, что розничные цены искусственно сдерживаются, и в ряде регионов продавцы топлива на АЗС реализуют бензин с существенным убытком, что в перспективе может привести не только к сокращению, но и прекращению розничных продаж рядом операторов.

В ответ заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Голомолзин сказал ТАСС, что маржинальная доходность заправочных станции сейчас выше, чем в прошлом году и добавил, что антимонопольная служба вынесла предупреждение трейдерам нефтепродуктов за попытку разгона цен: по мнению ФАС, публичные прогнозы трейдеров могут спровоцировать рост стоимости бензина.

По данным ФАС, цены на бензин находятся на среднегодовом уровне и причин для их роста нет.