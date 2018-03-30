Абызов не видит необходимости изменения критериев определения МСБ после ЧП в Кемерове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов не видит необходимости изменения критериев определения малых и средних предприятий после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом он сообщил после совещания с участием генерального прокурора Юрия Чайки в Екатеринбурге в пятницу.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным Следственного комитета, торговый центр относился к субъектам малого бизнеса, в отношении него действовали надзорные каникулы. После пожара многие эксперты предлагали внести изменения в критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса.

"В государственном реестре малых предприятий их более 6 млн, в них работают порядка 15 млн сотрудников, на их долю приходится выручка в размере 20 трлн рублей, это… 20% ВВП РФ <...> Сейчас существуют критерии для отнесения предприятий к малому бизнесу - это численность сотрудников до 100 человек и объем годового дохода до 800 млн рублей. Если мы сейчас будем изменять критерии, правила игры для такого огромного субъекта экономической деятельности, то что будет? Нам надо не критерии отнесения к малому бизнесу изменять, а изменять режим контроля, который позволит нам проверять объекты вне зависимости от формы и размера их деятельности", - сказал Абызов.

Он отметил, что на следующей неделе начнется работа над устранением противоречий в требованиях контрольно-надзорных органов, которые предъявляются при проверке, в том числе объектов повышенной опасности.

"Нельзя чтобы обязательные требования, которые принимает государство, ставили предпринимателей перед выбором: выполнять одно или второе, соответственно, нарушать одно или второе, потому что любое требование в конечном счете связано с безопасностью людей, и требования в этом отношении должны однозначно трактоваться, читаться и однозначно выполняться любым предпринимателем <...> Два дня назад мы дали такое поручение на заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности, эта работа будет начата со следующей недели", - сказал Абызов.

Он отметил, что всего в системе государственного регулирования - более 2 млн требований. "Проанализировать их - это задача не одного года, мы сейчас над этой задачей работаем. Это является частью проекта по реформе контрольно-надзорной деятельности, большое количество из этих требований уже переработано с участием и предпринимателей, и наших надзоров с тем, чтобы выявить требования, которые между собой не стыкуются", - добавил министр по вопросам Открытого правительства.